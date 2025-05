Gazzetta dello Sport: “Il Milan segue Comuzzo: i rossoneri vogliono ringiovanire e italianizzare la rosa”

Dopo una stagione altalenante e la delusione per la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro il Bologna, in casa Milan si lavora per voltare pagina. Al centro della riflessione c’è la scelta dell’allenatore, e tra i profili valutati spunta anche Vincenzo Italiano, attuale tecnico dei rossoblù ed ex guida della Fiorentina. Un nome che i dirigenti rossoneri tengono in considerazione per dare continuità a un progetto tecnico affidabile e ben inserito nel contesto della Serie A. Italiano, sotto contratto con il Bologna fino al 2026, rappresenta un’opzione concreta, ma per arrivare a lui il Milan dovrebbe prima trattare la sua liberazione.

Nel frattempo, i rossoneri stanno preparando una vera e propria rivoluzione della rosa, con l’intenzione di costruire un gruppo più giovane e fortemente italiano. In attacco piacciono Riccardo Orsolini del Bologna e Federico Chiesa, attualmente al Liverpool, mentre come alternativa a Gimenez si segue Lorenzo Lucca. Anche in difesa si guarda con attenzione al mercato italiano: tra i nomi monitorati spicca Pietro Comuzzo, giovane centrale della Fiorentina, che figura insieme a Coppola (Verona) e Leoni (Parma) nel taccuino della dirigenza milanista.