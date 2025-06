Gazzetta dello Sport: “Il Bologna vuole fare in fretta per Dzeko ma la Fiorentina tenta il sorpasso”

La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, concentra l’attenzione sul “derby dell’Appennino” che si sta giocando sul fronte del calciomercato tra Fiorentina e Bologna, entrambe interessate a Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Fenerbahce, è finito nel mirino di entrambi i club. Al momento, è il Bologna a essere in vantaggio, avendo avviato i contatti per primo, ma la Fiorentina potrebbe compiere il sorpasso da un momento all’altro.

Il club viola starebbe preparando un’offerta biennale da 2 milioni di euro a stagione più bonus per il 39enne attaccante di Sarajevo. I rossoblù, invece, puntano su un contratto annuale con opzione per il secondo anno, mantenendo lo stesso ingaggio base. La società emiliana ha intenzione di accelerare i tempi per evitare che i toscani possano superarla nella corsa al giocatore e per scongiurare l’inserimento di altri club – tra cui, secondo alcune indiscrezioni, anche la Roma. Intanto, insieme al suo agente Alessandro Lucci, Dzeko sta valutando quale proposta accettare.