Gazzetta dello Sport, difendere 30 metri dalla porta: Milenkovic perfetto, ma non ci sarà. Non basta Nastasic

Nikola Milenkovic sarebbe stato il difensore per il calcio di Italiano. La gioco del nuovo mister si poggia su una difesa in grado di giocare con trenta metri campo scoperti alle spalle. Per riuscire in questo progetto tattico servono centrali di grande valore e di grande rapidità. Del vecchio gruppo quello con le caratteristiche giuste sarebbe stato Milenkovic. Ma il serbo è in uscita. L’arrivo di Nastasic non basta, serve un altro centrale adatto al calcio di Italiano per completare un reparto che annovera Quarta e Igor. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

