Gazzetta Dello Sport: Corvino chiede 50 milioni per Bernardeschi. A breve la risposta per il rinnovo...

50 milioni. Prendere o lasciare, l'incontro settimana prossima...

Secondo l'analisi riportata nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, Corvino avrebbe fissato il prezzo di Bernardeschi: 50 milioni. L'incontro decisivo avrà luogo settimana prossima ed il talento carrarino dovrà dare una risposta alla proposta di rinnovo contrattuale: 2.5 milioni netti a stagione per cinque anni senza bonus e clausole rescissiorie. Bernardeschi ha ringraziato pubblicamente per l'offerta definendola seria. L'offerta migliore è giunta dalla Juventus seguita da Inter e PSG ma sta a Bernardeschi decidere. Corvino sarà rigido: 50 milioni prendere o lasciare, soldi che potrebbero essere reinvestiti oltre a sostituire il numero 10 viola anche all'acquisto di un centrocampista di quantità da affiancare a Matias Vecino.