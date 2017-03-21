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Gazzetta Dello Sport: Bernardeschi non vuole rinnovare. I Della Valle...

Questa l'indiscrezione della rosea...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 marzo 2017 09:22
Gazzetta Dello Sport: Bernardeschi non vuole rinnovare. I Della Valle... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il numero 10 viola Federico Bernardeschi sarebbe poco intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega attualmente alla Fiorentina sino al 2019. Il giocatore è uno dei più cercati della Serie A e molte "big" sono sulle sue tracce. I Della Valle però non ne vogliono sapere e tengono duro per la sua permanenza in viola e questa determinazione dovrebbe prevalere su tutto...

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