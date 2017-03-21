Gazzetta Dello Sport: Bernardeschi non vuole rinnovare. I Della Valle...

Questa l'indiscrezione della rosea...

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il numero 10 viola Federico Bernardeschi sarebbe poco intenzionato a rinnovare il contratto che lo lega attualmente alla Fiorentina sino al 2019. Il giocatore è uno dei più cercati della Serie A e molte "big" sono sulle sue tracce. I Della Valle però non ne vogliono sapere e tengono duro per la sua permanenza in viola e questa determinazione dovrebbe prevalere su tutto...