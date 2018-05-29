Gazzetta Dello Sport, Badelj via dalla Fiorentina ma non al Milan. Accordo sul contratto saltato
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, dopo aver fatto una riflessione sulle parole dette da Corvino ieri che allontana Badelj da Firenze (LEGGI QUI). Secondo la ro...
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2018 09:01
Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport nell'edizione odierna, dopo aver fatto una riflessione sulle parole dette da Corvino ieri che allontana Badelj da Firenze (LEGGI QUI). Secondo la rosea però, la destinazione più papabile che era il Milan di Gattuso potrebbe essere invece solo un corteggiamento poichè l'accordo contrattuale sembra saltato. Vedremo nelle prossime ore dunque la destinazione con anche la Lazio interessata.