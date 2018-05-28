Corvino: "Badelj andrà via, ha rifiutato il rinnovo. Ripartiamo da Pezzella, Milenkovic, Chiesa e Simeone. Sportiello invece..."

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a margine del premio Football Leader 2018, queste le sue parole:"A Badelj abbiamo proposto la possibilità di chiudere la carriera con...

Il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha parlato a margine del premio Football Leader 2018, queste le sue parole:

"A Badelj abbiamo proposto la possibilità di chiudere la carriera con noi attraverso quattro anni di contratto e facendo uno sforzo importante a livello economico, lui ci ha sempre detto che non era una questione economica ma la possibilità di intraprendere nuove sfide da parte sua: oggi ci siamo sentiti e mi ha rinnovato a mal in cuore la possibilità di andare a intraprendere nuove sfide da altre parti. Per noi, come società, Milan ha incarnato tanti valori e avevamo in lui tanta stima, adesso ognuno andrà per la sua strada.

Aabbiamo pensato ad una Fiorentina che tenesse conto di quello che aveva fatto quest'anno mettendo basi importanti. Ripartiamo da lì, non da un singolo ma dal collettivo. Avevamo già detto che saremmo ripartiti da Pezzella, Milenkovic e Biraghi in difesa. A centrocampo da Benassi e Veretout, oltre a un centrocampista centrale come Badelj che andremo a scovare. Mentre in attacco i punti fermi sono Chiesa e Simeone, ma cercheremo anche un attaccante esterno.

Sportiello? Con Pioli siamo stati chiari. Per Marco, essendo in prestito, dobbiamo fare tante considerazioni che ci portano a fare delle altre scelte. Europa League? Ci è arrivato il Milan e non vogliamo godere delle disgrazie altrui, ma nel caso siamo pronti a giocarla"