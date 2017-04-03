Gazzetta Dello Sport: Babacar farà parte della prossima Fiorentina, Corvino ha deciso...

Corvino ha deciso: Babacar rimane a Firenze...

Ieri il match winner Khouma El Babacar nelle dichiarazioni post gara ha espresso la volontà di giocare più minuti. Infatti, il senegalese, nonostante non giochi con assidiutà ha una media goal importante e ha realizzato in questa stagione molti goal pesanti.

Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, il D.S. Pantaleo Corvino avrebbe deciso di puntare su di lui anche nella prossima stagione, 9 goal segnati giocando con il contagocce non è cosa da poco dunque nessuna attesa dell'offerta: Babacar resta a Firenze.