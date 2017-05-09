Gazzetta, I Della Valle sono offesi dalle contestazioni, possono ridare la squadra al sindaco di Firenze

Questo l'articolo di Luca Calamai sulla Gazzetta dello Sport. Un articolo che apre a tante polemiche...

Questo è quello che scrive Luca Calamai alla Gazzetta dello Sport:

"La Fiorentina nella classifica Uefa per club è la terza italiana dopo Juve e Napoli; la proprietà ha appena presentato il progetto del nuovo stadio e della cittadella e il bilancio appena approvato dimostra che il club è perfettamente in regola con il fair play finanziario e che gli investimenti sono continuati. Eppure nell’ambiente viola la proprietà viene continuamente contestata, e il grido di accusa di Andrea Della Valle dopo il pareggio di Sassuolo non è lo sfogo di un momento. Il proprietario della Fiorentina vive un malessere profondo, che lascia spazio a qualsiasi ipotesi, compresa quella di un addio al calcio. Ora vuol capire che cosa pensa Firenze. Sapendo che non ci sono e non ci sono mai state in passato offerte da parte di imprenditori (cinesi, arabi, italiani…) interessati a rilevare il club: la scelta sarebbe quella di riconsegnare la squadra al sindaco. E all’orizzonte sta per materializzarsi un altro caso. La proprietà ha offerto a Bernardeschi un nuovo contratto da 2,7 milioni a stagione: il procuratore di Bernardeschi ha chiesto un ingaggio quasi doppio."