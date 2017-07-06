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Gazzetta, Corvino chiede 30 milioni per Kalinic ma il Milan potrebbe prendere sia lui che Aubameyang

La richiesta della Fiorentina non spaventa il Milan che addirittura potrebbe prendere sia il centravanti croato che il bomber del Borussia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 luglio 2017 10:29
Gazzetta, Corvino chiede 30 milioni per Kalinic ma il Milan potrebbe prendere sia lui che Aubameyang - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Sebbene l’attaccante croato sia uscito allo scoperto, esplicitando il desiderio di andare al Milan, la Fiorentina lo ha ritenuto sinora incedibile. Corvino difende la soglia dei 30 milioni, i rossoneri non intendono andare oltre quota 20: resta il surplace. Fassone e Mirabelli potrebbero tentare il doppio colpo, prendendo sia Aubameyang, per il quale il Dortmund chiede almeno il doppio rispetto a Kalinic, sia il Viola. Così riporta La Gazzetta dello Sport.

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