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Gazzetta: “Comuzzo-Napoli oggi si può chiudere. Pronto quinquennale da big, ingaggio da 2,5 milioni”

Con un aumento dell'offerta di 5 milioni si può chiudere. L'ultima parola a Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 09:04
Gazzetta: “Comuzzo-Napoli oggi si può chiudere. Pronto quinquennale da big, ingaggio da 2,5 milioni” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 23.12.2024, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Il Napoli vira deciso su Pietro Comuzzo. Il ds Manna ha individuato proprio il classe 2005 come rinforzo per l'immediato. Ieri il Napoli ha mosso passi importantissimi per arrivare a chiudere l'acquisto del diciannovenne. 

I partenopei seguivano da tempo Comuzzo, con contatti con gli agenti e primi sondaggi con la Fiorentina. La prima offerta - 20 milioni - era stata rispedita al mittente. Poi c'è stato il secondo approccio ieri a Milano, con Manna che è andato all in: offerta da 30 milioni per l'acquisto definitivo. Offerta che al momento non basta, visto che la richiesta della Fiorentina è di 35 milioni. La proposta del Napoli è 5 milioni per il prestito fino al 2026 con un obbligo di riscatto a 20 milioni a cui aggiungere altri 5 di bonus. La sensazione è che con un rilancio di 5 si possa chiudere, a meno che Commisso non si metta di mezzo per far saltare tutto, anche se i rapporti tra i due club sono ottimi.

Ieri si è discusso anche del possibile contratto di Comuzzo: accordo fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) a 2,5 milioni netti, un contratto già da big. Con lui, Meret, Di Lorenzo e Buongiorno, Conte avrebbe un Napoli più azzurro, nel senso Nazionale. La strada - e l'operazione - sembra tracciata, con possibile chiusura in giornata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/gazzetta-cataldi-spinge-per-esserci-contro-il-genoa-sta-recuperando-pablo-mari-fa-il-suo-esordio/286775/

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