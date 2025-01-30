Gazzetta: “Comuzzo-Napoli oggi si può chiudere. Pronto quinquennale da big, ingaggio da 2,5 milioni”

Con un aumento dell'offerta di 5 milioni si può chiudere. L'ultima parola a Commisso

Il Napoli vira deciso su Pietro Comuzzo. Il ds Manna ha individuato proprio il classe 2005 come rinforzo per l'immediato. Ieri il Napoli ha mosso passi importantissimi per arrivare a chiudere l'acquisto del diciannovenne.

I partenopei seguivano da tempo Comuzzo, con contatti con gli agenti e primi sondaggi con la Fiorentina. La prima offerta - 20 milioni - era stata rispedita al mittente. Poi c'è stato il secondo approccio ieri a Milano, con Manna che è andato all in: offerta da 30 milioni per l'acquisto definitivo. Offerta che al momento non basta, visto che la richiesta della Fiorentina è di 35 milioni. La proposta del Napoli è 5 milioni per il prestito fino al 2026 con un obbligo di riscatto a 20 milioni a cui aggiungere altri 5 di bonus. La sensazione è che con un rilancio di 5 si possa chiudere, a meno che Commisso non si metta di mezzo per far saltare tutto, anche se i rapporti tra i due club sono ottimi.

Ieri si è discusso anche del possibile contratto di Comuzzo: accordo fino al 2030 (con opzione per un ulteriore anno) a 2,5 milioni netti, un contratto già da big. Con lui, Meret, Di Lorenzo e Buongiorno, Conte avrebbe un Napoli più azzurro, nel senso Nazionale. La strada - e l'operazione - sembra tracciata, con possibile chiusura in giornata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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