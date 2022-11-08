Gazzetta, Commisso ultima gara allo stadio, poi rientra negli USA: tornerà ad inizio 2023

La partenza di Commisso per gli Stati Uniti è data per venerdì

Sarà con tutta probabilità l’ultima partita che seguirà dal vivo in Italia prima di fare ritorno negli Stati Uniti, dove passerà i prossimi mesi prima di fare ritorno a Firenze a inizio anno nuovo. Rocco Commisso - dato in partenza venerdì - si augura che quella di domani contro la Salernitana possa essere la gara che certifichi non solo la definitiva rinascita della Fiorentina in campionato (dove la zona Europa resta al momento distante otto punti) ma anche la prima storica striscia di cinque vittorie di fila nel corso della sua gestione, score che dalle parti del Franchi non si vede dall’aprile 2018, ovvero nelle settimane successive alla scomparsa di Davide Astori, quando allora i successi in sequenza furono addirittura sei (ma solo in Serie A). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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