Gazzetta: “Commisso ha fatto tanti sforzi ma Palladino ora non può non andare in Europa”

La Fiorentina non può permettersi di bucare la qualificazione europea

Potrebbe essere la strada giusta per la gloria o per la salvezza di una stagione in cui la Fiorentina non può permettersi di bucare la qualificazione europea. E così oggi a Verona si avvicina l'ipotesi di vedere una coppia d'attacco formata dal bomber Moise Kean, 15 gol finora in campionato, e Nicolò Zaniolo, arrivato dal mercato di riparazione dal Galatasaray, ma dopo aver giocato più di mezzo campionato con l'Atalanta dove ha masso a segno 2 gol in A contro Cagliari e Roma. Con Kean in campo Palladino può sperare. Se poi riesce a esplodere anche Zaniolo la marcia per un'Europa che non si può assolutamente fallire, visti gli sforzi fatti da Rocco Commisso, può riprendere. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.