Gazzetta, Commisso è ripartito per gli USA. Tornerà in Italia per Inter-Fiorentina, sarà in tribuna

Commisso stamani è ripartito per gli Stati Uniti. Sa già il giorno che farà ritorno in Italia, sarà il 29 gennaio quando la sua Fiorentina affronterà l’Inter a San Siro per il quarto di finale di Coppa Italia, il presidente viola sarà in tribuna a sostenere ancora una volta i suoi. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.