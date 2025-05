Gazzetta: “Commisso a Kean gli ha ribadito la volontà di tenerlo. Il giocatore ha apprezzato i giorni liberi”

Intanto la Fiorentina ha fatto le sue prime mosse. Una importantissima, quando Rocco Commisso è andato a Cagliari con la squadra e ha parlato in modo diretto al suo giocatore. Gli ha spiegato quanto sia fondamentale per il club e gli ha ribadito la volontà di tenerlo come priorità assoluta.

Poi ci sono state delle attenzioni che il club gli ha rivolto in modo del tutto naturale, come nel periodo doloroso dei problemi familiari. La Fiorentina in quel momento aveva un bisogno estremo del suo calciatore ma gli ha dato tutti i giorni liberi di cui aveva bisogno. Un gesto molto apprezzato da Kean. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.