Gazzetta: “Colpani vicino alla Fiorentina in prestito con obbligo, manca l’accordo economico. Decisivo Palladino”

Palladino in pressing costante sul suo ex calciatore

Andrea Colpani si avvicina sempre di più alla Fiorentina. il fantasista del Monza è vicinissimo a vestire la maglia viola, soprattutto grazie al pressing costante di Raffaele Palladino sul giocatore.

I due si conoscono bene dopo due anni al Monza e a Firenze ritroverebbero quel feeling che ha fatto la differenza lo scorso anno. Tra la Fiorentina e Galliani manca di trovare l'accordo economico. Il Monza vuole cederlo subito a 15-18 milioni, mentre i viola offrivano un prestito con diritto. L'apertura di Pradè a un prestito con obbligo ha avvicinato in maniera importante il giocatore alla Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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