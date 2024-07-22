Gazzetta: “Colpani-Fiorentina ci siamo. Può andare al Monza una percentuale sulla futura rivendita”

Colpani è la priorità assoluta del mercato della Fiorentina

La priorità assoluta del mercato della Fiorentina al momento si chiama Andrea Colpani. Questa molto probabilmente sarà la settimana giusta per regalare a Palladino un suo pupillo del Monza. Nei prossimi giorni le due dirigenze si incontreranno per definire gli ultimi dettagli dell'accordo. In caso di buona riuscita della trattativa il calciatore volerà subito in Inghilterra per incontrare i suoi nuovi compagni e mettersi a disposizione del tecnico.

L'accordo potrebbe essere trovato sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a cui aggiungere una percentuale sulla futura rivendita. Il Monza vorrebbe 15/18 milioni in tutto, ma il rapporto tra le due società è ottimo e il giocatore sarebbe molto contento di vestire la maglia viola. Adesso è solo questione di tempo prima che il "Flaco" torni agli ordini di Raffaele Palladino. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/i-convocati-della-fiorentina-per-la-tournee-in-inghilterra-out-nzola-lucchesi-e-pierozzi-ce-ikone/261483/