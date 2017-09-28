Gazzetta, contro il Chievo Biraghi in dubbio, Saponara in panchina, in avanti ancora Simeone
Il terzino sinistro viola secondo la Gazzetta non è al meglio e molto probabilmente lascerà il posto a Maxi Olivera sulla sinistra
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 10:36
Il tecnico viola Stefano Pioli potrà contare sul ritorno di Badelj dopo la squalifica per la partita di domenica contro il Chievo Verona. Ancora in dubbio, invece, Biraghi a causa dell’infortunio alla caviglia: possibile opportunità per Maxi Oliveira come terzino sinistro. Saponara partirà dalla panchina, mentre Simeone va verso la conferma in attacco.
La Gazzetta dello Sport