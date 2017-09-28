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Gazzetta, contro il Chievo Biraghi in dubbio, Saponara in panchina, in avanti ancora Simeone

Il terzino sinistro viola secondo la Gazzetta non è al meglio e molto probabilmente lascerà il posto a Maxi Olivera sulla sinistra

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 10:36
Gazzetta, contro il Chievo Biraghi in dubbio, Saponara in panchina, in avanti ancora Simeone - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Biraghi
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Il tecnico viola Stefano Pioli potrà contare sul ritorno di Badelj dopo la squalifica per la partita di domenica contro il Chievo Verona. Ancora in dubbio, invece, Biraghi a causa dell’infortunio alla caviglia: possibile opportunità per Maxi Oliveira come terzino sinistro. Saponara partirà dalla panchina, mentre Simeone va verso la conferma in attacco.

La Gazzetta dello Sport

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