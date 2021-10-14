Gazzetta, Chiesa valore raddoppiato da quando è alla Juventus, ora vale 100 milioni

Chiesa, club esteri pronti ad investire 100 milioni per prendere l'ex calciatore della Fiorentina

Federico Chiesa, ragazzo appassionato di cosmologia, sa bene quale Big Bang ha generato il suo mondo: il trasferito alla Juventus. Federico in bianconero ha cambiato vita ed è cambiato come giocatore, lasciando il sospetto che per lui valga uno dei comandamenti validi solo per i campioni. Per quel discorso sui milioni, si prega di raddoppiare. La Juve è stata informata di club stranieri pronti a spendere 100 milioni per il numero 22, ma lo scenario non è di attualità. Chiesa si vede a lungo alla Juve. Chiesa in questi 12 mesi è cresciuto già di quasi tutti i calciatori europei. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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