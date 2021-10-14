Corriere Fiorentino, Vlahovic impassibile, pensa solo al gol e regge benissimo la pressione
Vlahovic pensa solo al campo, non si lascia condizionare dalle voci di mercato
Dusan Vlahovic non si ferma più. 6 le reti messe a segno con la Fiorentina, 3 quelli nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022 con la Serbia. Gol che dimostrano quanto Vlahovic sia bravo nel saper gestire la pressione amplificata dalle parole di Commisso sul suo mancato rinnovo. In Serbia nessuno si espone, il giocatore sembra essere impassibile, per nulla influenzato dal mercato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.
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