Gazzetta, Chiesa-Fiorentina se sarà addio, i viola puntano Callejon. Per ora nessun contatto

Tutto ruota intorno a Federico Chiesa in casa Fiorentina. Al ragazzo è stata fatta una promessa. Alle giuste condizioni partirà in questa sessione di mercato. E il club è disposto ad aspettare ancora pur di mantenere la parola data senza ultimatum. L’offerta giusta non è al momento arrivata ma resta nell’aria e quindi il passaggio successivo è stabilire una strategia in caso questo accada. In pratica lavorare a un piano B e un piano C in base a ciò che può succedere. Per questo in mezzo a tante verità sembra invece difficile credere alla versione ufficiale di un mercato completo al 95%.

A Firenze da qualche giorno gira il nome di Callejon. A ora la Fiorentina non lo ha contattato, forse spaventata dalle richieste economiche fatta dal calciatore ad altri club (oltre 3 milioni di euro). Ma lui è sempre piaciuto e in caso di addio di Chiesa potrebbe diventare un obiettivo negli ultimi giorni. Ovviamente ad altre cifre d’ingaggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, PIATEK IN POLE PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA MA COSTA TANTO (TROPPO). L’ALTERNATIVA È EDER