Gazzetta, Chiesa è un caso: "Ha un problema fisico o mentale? Commisso intervenga subito"
Federico Chiesa ha un problema al pube ha detto il direttore Pradè a fine partita. Però si sarebbe scaldato prima della gara ma visto il campo troppo pesante "non se l’è sentita di giocare e lo farà q...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 09:19
Federico Chiesa ha un problema al pube ha detto il direttore Pradè a fine partita. Però si sarebbe scaldato prima della gara ma visto il campo troppo pesante "non se l’è sentita di giocare e lo farà quando starà bene anche di testa" ha detto Montella in conferenza stampa.