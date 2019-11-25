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Gazzetta, Chiesa è un caso: "Ha un problema fisico o mentale? Commisso intervenga subito"

Federico Chiesa ha un problema al pube ha detto il direttore Pradè a fine partita. Però si sarebbe scaldato prima della gara ma visto il campo troppo pesante "non se l’è sentita di giocare e lo farà q...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 09:19
Gazzetta, Chiesa è un caso: "Ha un problema fisico o mentale? Commisso intervenga subito" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Chiesa ha un problema al pube ha detto il direttore Pradè a fine partita. Però si sarebbe scaldato prima della gara ma visto il campo troppo pesante "non se l’è sentita di giocare e lo farà quando starà bene anche di testa" ha detto Montella in conferenza stampa.

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