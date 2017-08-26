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Gazzetta: Chiesa, Badelj e Gaspar, così cambia la Fiorentina per la Samp

Chiesa, Badelj e Gaspar: così cambia la Fiorentina - secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport - in vista del match contro la Sampdoria. Tre cambi rispetto al match di San Siro contro l'Inter...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 10:59
Gazzetta: Chiesa, Badelj e Gaspar, così cambia la Fiorentina per la Samp - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Federico Chiesa
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Chiesa, Badelj e Gaspar: così cambia la Fiorentina - secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport - in vista del match contro la Sampdoria. Tre cambi rispetto al match di San Siro contro l'Inter, perso rovinosamente per 3-0, che dovrebbero aumentare la qualità e la forza fisica della viola.

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