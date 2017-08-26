Gazzetta: Chiesa, Badelj e Gaspar, così cambia la Fiorentina per la Samp
Chiesa, Badelj e Gaspar: così cambia la Fiorentina - secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport - in vista del match contro la Sampdoria. Tre cambi rispetto al match di San Siro contro l'Inter...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2017 10:59
Chiesa, Badelj e Gaspar: così cambia la Fiorentina - secondo quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport - in vista del match contro la Sampdoria. Tre cambi rispetto al match di San Siro contro l'Inter, perso rovinosamente per 3-0, che dovrebbero aumentare la qualità e la forza fisica della viola.