Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l’approdo in bianconero di Federico Chiesa è vincolato all’uscita di Douglas Costa ma anche di Bernardeschi, servirà fargli spazio. E poi anche il lato economico bisognerà valutare. Sia il nuovo cartellino del gioiello viola ma anche qualche eventuale contropartita da inserire come Mandragora o Pellegrini. Chiesa comunque ha uno stipendio di 1,8 milioni a stagione e Commisso è pronto a portarglielo a 4. L’intoppo? La clausola, per lui dovrebbe essere bassa.