Gazzetta: “Cataldi si è preso le chiavi del centrocampo. La Fiorentina pensa già al riscatto”

Cataldi ha giocato tutte e cinque le gare a disposizione dal 1'

Scrive La Gazzetta dello Sport, al volante Danilo Cataldi invece è stato buttato nella mischia fin da subito, poche ore dopo essere arrivato a Santa Maria Novella. Cinque partite di campionato a disposizione, dal Monza al Milan, tutte giocate dal primo minuto. Palladino gli ha dato le chiavi del centrocampo e lui ha sfruttato al massimo quella fiducia, anche nell'ultima uscita con il Milan quando ha dato ordine alla manovra. Impossibile ora metterlo da parte e il pensiero va già alla possibilità di riscattarlo dalla Lazio a fine stagione per una cifra che si aggira sui 4 milioni.

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