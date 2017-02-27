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Gazzetta: caos viola, stasera contestazione di massa. Sousa rischia...

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che la gara di stasera contro il Torino sarà già decisiva per Paulo Sousa. Il destino del tecnico è segnato, con il divorzio a fine stagione dato per ce...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 febbraio 2017 10:00
Gazzetta: caos viola, stasera contestazione di massa. Sousa rischia... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com. Paulo Sousa
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La Gazzetta dello Sport oggi in edicola afferma che la gara di stasera contro il Torino sarà già decisiva per Paulo Sousa. Il destino del tecnico è segnato, con il divorzio a fine stagione dato per certo, ma se la squadra stasera non dovesse reagire degnamente alla debacle col Borussia, il tecnico portoghese potrebbe essere licenziato subito. Ed in tanto la piazza prepara una mega contestazione a prescindere, indirizzata a tutte le componenti della società.

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