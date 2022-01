Gazzetta, Cabral alla Fiorentina, pronto un quadriennale: si può chiudere oggi a 15 milioni

La Fiorentina non ha perso tempo nella scelta dell’erede di Vlahovic. Il prescelto è Arthur Cabral, 23 anni, goleador del Basilea con 14 reti in 18 gare e da poco entrato nel giro della nazionale brasiliana. Con il centravanti nato a Campina Grande c’è un’intesa per un contratto sino al 2026, con uno stipendio annuo intorno ad 1 milione e mezzo netto più i bonus. Invece in dirittura d’arrivo l’accordo con la società svizzera, che chiede 20 milioni. Ma a quota 15 milioni si può chiudere già oggi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

