Gazzetta: "Brekalo al centro delle amichevoli della Fiorentina. Forte interesse del Parma per lui"

Brekalo è uno dei protagonisti della tournée inglese

Josip Brekalo è stato uno dei protagonisti della tournée inglese della Fiorentina di Palladino. Il croato viene dal prestito in patria all'Hajduk Spalato e adesso sta trovando spazio tra le fila viola. Il modulo di Palladino si addice alla perfezione alle sue caratteristiche, per questo si parla anche della sua permanenza in viola.

Sul giocatore ci sarebbe forte l'interesse del Parma che sta cercando una pedina di esperienza per rinforzare il proprio attacco. La Fiorentina, cedendo il croato, potrebbe fare spazio ad altri innesti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.