Gazzetta: “Bove, la miocardite post Covid e la cicatrice ora più visibile. A Roma sapevano e pure a Firenze”

La Roma era a conoscenza del problema al miocardio e della miocardite post Covid 2020

La situazione clinica del giocatore della Fiorentina Edoardo Bove. Soprattutto dal punto di vista cardiaco. L'analisi parte dai dubbi su quanto la situazione del classe 2002 fosse chiara a Trigoria e quanto di tutto ciò sia stato comunicato alla Fiorentina durante il suo arrivo a Firenze.

Andando per ordine, la Roma ha sempre svolto le visite a Villa Stuart. E qui Edoardo Bove ha svolto tutti gli esami del caso. Infatti, la Roma era a conoscenza del problema al miocardio e della miocardite post Covid 2020 che lo stesso giocatore ha sempre comunicato durante le visite, anche prima di venire a Firenze. Il centrocampista è stato sottoposto a varie risonanze al cuore per evidenziare cicatrici pregresse, ma non c'è mai la certezza in queste situazioni. Infatti, dopo l'arresto cardiaco, la cicatrice è parsa molto più visibile.

L'anno scorso la Roma ha cambiato partner medico, ma i controlli sono stati gli stessi. Solite risonanze, nessun problema riscontrato. Così la Fiorentina ha svolto solo le visite mediche al Viola Park, fidandosi del lasciapassare dei giallorossi. Adesso bisogna capire se il club viola, che soffre ancora il dramma di Astori, ha fatto altri controlli cardiaci o no. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-palladino-ha-deciso-di-schierare-quasi-tutti-titolari-per-motivi-psicologici-e-tattici-ma-e-stato-tradito-da-due-riserve/279613/