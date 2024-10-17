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Gazzetta: “Bove fondamentale per Palladino. Conferma o riposo contro il Lecce?”

Bove fondamentale sia in copertura che in fase di possesso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2024 08:39
Gazzetta: “Bove fondamentale per Palladino. Conferma o riposo contro il Lecce?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Bove si è rivelato una pedina fondamentale per Palladino, dimostrando di poter ricoprire diversi ruoli: trequartista, mezzala e mediano. Inizialmente pensato per una posizione più avanzata, ha poi mostrato la sua versatilità, incidendo anche sulla fascia sinistra in un inedito 4-4-1-1, sia in copertura che in fase di possesso.

Palladino potrebbe riproporlo nella stessa posizione contro il Lecce, anche se Bove è appena rientrato dall'Under 21 e non ha giocato contro l'Irlanda. Un'altra opzione potrebbe essere far riposare uno dei titolari in vista della Conference League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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