Gazzetta: “Bove fondamentale per Palladino. Conferma o riposo contro il Lecce?”

Bove fondamentale sia in copertura che in fase di possesso

Bove si è rivelato una pedina fondamentale per Palladino, dimostrando di poter ricoprire diversi ruoli: trequartista, mezzala e mediano. Inizialmente pensato per una posizione più avanzata, ha poi mostrato la sua versatilità, incidendo anche sulla fascia sinistra in un inedito 4-4-1-1, sia in copertura che in fase di possesso.

Palladino potrebbe riproporlo nella stessa posizione contro il Lecce, anche se Bove è appena rientrato dall'Under 21 e non ha giocato contro l'Irlanda. Un'altra opzione potrebbe essere far riposare uno dei titolari in vista della Conference League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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