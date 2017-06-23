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Gazzetta, Borja Valero va all'Inter solo se si assume la responsabilità della cessione

Secondo la Gazzetta dello Sport Borja Valero potrebbe essere un nuovo calciatore dell'Inter tra lunedì e martedì

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 09:14
Gazzetta, Borja Valero va all'Inter solo se si assume la responsabilità della cessione - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Borja Valero dovrebbe essere ufficialmente un giocatore fra lunedì o martedì prossimo. Resta solo da limare qualche piccolo dettaglio. La scelta non lascerà indifferenti tifosi e la società vuole che sia il giocatore ad assumersi la responsabilità dell’addio.

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