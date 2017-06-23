Gazzetta, Borja Valero va all'Inter solo se si assume la responsabilità della cessione
Secondo la Gazzetta dello Sport Borja Valero potrebbe essere un nuovo calciatore dell'Inter tra lunedì e martedì
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2017 09:14
Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport Borja Valero dovrebbe essere ufficialmente un giocatore fra lunedì o martedì prossimo. Resta solo da limare qualche piccolo dettaglio. La scelta non lascerà indifferenti tifosi e la società vuole che sia il giocatore ad assumersi la responsabilità dell’addio.