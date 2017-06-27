Gazzetta: Borja Valero ha già l'accordo con l'Inter, a 6/7 milioni si può chiudere

L'accordo con il giocatore è già stato raggiunto, ora la trattativa verterà sulla cifra complessiva e sulle modalità di pagamento

Le operazioni in entrata avviate da tempo si concluderanno a partire dal primo di luglio, con l’apertura del mercato. Ma ormai su certi tavoli l’Inter è molto apparecchiata. Con la Fiorentina per Borja Valero innanzitutto. L’accordo con il giocatore c’è da tempo – 3 milioni a stagione, contratto triennale –, da giorni invece si tratta sulla formula di pagamento con la società viola e sulla quantità complessiva. Tra domanda e offerta ballano 5 milioni, si chiuderà tra i 6 e i 7 milioni.

Fonte: La Gazzetta dello Sport