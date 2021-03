Gazzetta, Biraghi potrebbe andarsene a giugno. Dipenderà dalle offerte e dal nuovo allenatore

La Gazzetta dello Sport ci racconta come la stagione sin qui disputata da Cristiano Biraghi non abbia soddisfatto nè il giocatore nè il club viola. Il suo futuro, in bilico tra il riscatto o la partenza a giugno per cercare nuove motivazioni, dipenderà molto dalla tattica che porterà il nuovo mister viola o e dalle offerte che potrebbero arrivare per un esterno difensivo che fa comunque parte della rosa azzurra

