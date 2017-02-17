Gazzetta: Bernardeschi un goal alla Messi, ottavi più vicini. E quella statistica molto interessante...

Questo l'articolo di elogio scritto su La Gazzetta Dello Sport dopo la vittoria viola in terra tedesca

Un goal da cineteca ed un regalo fatto a se stesso e a tutta la Fiorentina per il suo 23esimo compleanno. E' stata questa la serata del numero 10 Federico Bernardeschi, un lampo di luce in una partita grigia. Nell'edizione odierna La Gazzetta Dello Sport ricorda anche il modo con cui Bernardeschi si è guadagnato la punizione spedita poi in rete con coraggio, forza e decusione: colpo di tacco con dribbling. Per Federico questo è il sesto goal da fuori area nella stagione ed è secondo solo e soltanto a Lionel Messi nei 5 top campionati eutopei, che dalla distanza ne ha messi nove in fondo al sacco.

Una vittoria pesante a patto di saperla gestire con maestria nella gara di ritorno. Fiorentina cinica e spietata quella di ieri sera, quello di Bernardeschi un lampo in una partita passiva. Meglio la ripresa ma la partita l'ha fatta il Borussia M'Gladbach con i tedeschi che sono rimasti a secco dopo ben 22 gare europee in casa. Un dato che rende ancor di più l'idea dell'impresa viola.