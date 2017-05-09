Gazzetta, Bernardeschi ha chiesto cinque milioni l'anno per il rinnovo
Adesso la trattativa è assolutamente in salita per il rinnovo di Federico Bernardeschi con la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2017 11:33
La proprietà della Fiorentina ha offerto al numero dieci viola un nuovo contratto da due milioni e settecento mila euro netti a stagione. Un investimento importante che va oltre le potenzialità del club. Ma Della Valle considera Federico un simbolo della Fiorentina del futuro. La trattativa è in stallo. Il procuratore di Bernardeschi ha chiesto un ingaggio quasi doppio. Impossibile trovare un punto d’incontro su queste basi. A meno che il giocatore non accetti l’offerta della Fiorentina pretendendo l’inserimento di una clausola. Così riporta La Gazzetta dello Sport.