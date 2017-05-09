Gazzetta, Bernardeschi ha chiesto cinque milioni l'anno per il rinnovo

Adesso la trattativa è assolutamente in salita per il rinnovo di Federico Bernardeschi con la Fiorentina

La proprietà della Fiorentina ha offerto al numero dieci viola un nuo­vo contratto da due milioni e settecento mila euro netti a sta­gione. Un investimento impor­tante che va oltre le potenziali­tà del club. Ma Della Valle con­sidera Federico un simbolo del­la Fiorentina del futuro. La trattativa è in stallo. Il procuratore di Bernardeschi ha chiesto un in­gaggio quasi doppio. Impossibile trovare un punto d’incontro su queste ba­si. A meno che il giocatore non accetti l’offerta della Fiorenti­na pretendendo l’inserimento di una clausola. Così riporta La Gazzetta dello Sport.