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Gazzetta, Bernardeschi ha chiesto cinque milioni l'anno per il rinnovo

Adesso la trattativa è assolutamente in salita per il rinnovo di Federico Bernardeschi con la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2017 11:33
Gazzetta, Bernardeschi ha chiesto cinque milioni l'anno per il rinnovo - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La proprietà della Fiorentina ha offerto al numero dieci viola un nuo­vo contratto da due milioni e settecento mila euro netti a sta­gione. Un investimento impor­tante che va oltre le potenziali­tà del club. Ma Della Valle con­sidera Federico un simbolo del­la Fiorentina del futuro. La trattativa è in stallo. Il procuratore di Bernardeschi ha chiesto un in­gaggio quasi doppio. Impossibile trovare un punto d’incontro su queste ba­si. A meno che il giocatore non accetti l’offerta della Fiorenti­na pretendendo l’inserimento di una clausola. Così riporta La Gazzetta dello Sport.

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