Gazzetta: "Berardi flop contro la Macedonia, il suo valore di mercato si abbassa di almeno 10 milioni"

Beffa per il Sassuolo che trattando avrebbe potuto vendere Domenico Berardi alla Fiorentina ad un prezzo migliore

La Gazzetta si sofferma sul deprezzamento di tanti giocatori azzurri a causa della sconfitta della Macedonia, e in particolare su quello dell'ex obiettivo viola Domenico Berardi. Queste il pensiero della rosea:

"Non si può dire che abbia giocato male a Palermo, anzi ha fatto vedere la solita combinazione di tecnica in velocità che lo rende raro nel panorama italiano. Però il gol clamoroso sbagliato a porta vuota, altri errori sparsi, il non tentare colpi impossibili che nel Sassuolo riescono, tutto fa pensare che Berardi non abbia ancora compiuto il grande salto. Grande in campionato, ma superando i confini... Berardi ha bisogno di una svolta. Ha ancora due anni di contratto. Transfermarkt gli accreditava un valore di 35 milioni, oggi sembra difficile che qualcuno possa offrirne più di 25. Dipende dagli obiettivi: i milioni dell’Europa sono indispensabili per certi investimenti".

TANTI CAMBI PREVISTI PER LA FIORENTINA A GIUGNO

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