Gazzetta, Berardi, contro la Fiorentina per lui “Derby di Mercato”: resta nel mirino dei viola

Berardi ha già messo nel mirino la Fiorentina, il Sassuolo ora è tornato nella parte sinistra della classifica, e Mimmo ha segnato 8 gol e 7 assist in 15 gare. La Fiorentina Berardi l’ha messo da tempo nel mirino del mercato, da dieci stagione a questa parte è il gioiello del Sassuolo che non ha mai lasciato nonostante i diversi tentativi. Per Berardi la Fiorentina è un derby tra campo e mercato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

