Gazzetta: “Beltran è il dubbio per la Conference. In attacco Kouamé in cerca di riscatto”

Domani Palladino è pronto a cambiare nove giocatori rispetto a Torino

Giovedì sera Palladino è pronto a cambiare 9 giocatori sul rispetto alla gara contro il Torino di Vanoli. Partendo dalla difesa, con Terracciano che prende il posto di De Gea. Mentre i vari Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens, lasceranno il posto a Kayode, Moreno, Quarta e Biraghi.

A centrocampo si va verso la conferma della coppia Richardson-Mandragora, mentre sulla trequarti c'è un dubbio importante che riguarda Lucas Beltran. L'argentino deve rifiatare, al suo posto pronto uno tra Bove e Adli. Sulle fasce giocheranno Sottil e Ikonè, mentre come prima punta ecco Kouamè in cerca di riscatto dopo la pessima prestazione di Genova. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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