Scrive La Gazzetta dello Sport, la Lazio è a caccia di rinforzi per il proprio centrocampo. Lotito quindi vuole regalare diversi colpi a Sarri in quella zona. Una volta che il club biancoceleste si sarà liberato degli esuberi potrà trovare la nuova mezzala. E tra i primi nomi usciti, c’è quello di Antonin Barak della Fiorentina. Insieme a Aster Vranckx ex Milan.

LEGGI ANCHE, LA SMENTITA