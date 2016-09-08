Gazzetta: Badelj torna titolare con la fiducia di Sousa. Lui però, non rinnova…

Milan Badelj, un giocatore che in viola ha iniziato come oggetto misterioso divenuto poi una pedina fondamentale del centrocampo gigliato. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport il giocatore, nonostante la fiducia riposta in lui da Sousa e dal ds Corvino non appare convinto di rinnovare il suo contratto in scadenza nel Giugno 2018.

Eppure il giocatore sembra entusiasta di rimanere a Firenze anche se il concetto è in antitesi con le dichiarazioni del suo procuratore Joksimovic, specie perchè, Corvino in estate ha rifiutato ogni offerta sul suo conto. Eppure si vocifera nell’ambiente che, le speranze di rinnovo, sono appese al lumicino. Intanto contro il Genoa con Vecino acciaccato e Sanchez non al meglio toccherà al croato guidare la Fiorentina.