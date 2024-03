Gazzetta bacchetta la Fiorentina: “Come si butta via lo fanno in pochi. Domina la Roma ma si fa rimontare” 

Come sa buttarsi via la Fiorentina, lo sanno fare in pochi. Domina la Roma nel primo round ma spreca, si fa rimontare, torna in vantaggio e sul 2-1 sbaglia il rigore che avrebbe chiuso la sfida. E la Roma nel recupero pesca il jolly con Llorente per un pareggio più fortunato che giusto. Ma tant’è. Così la Viola resta all’ottavo posto dietro al Napoli e i sogni di Champions si allontanano sempre di più. Sulla sua classifica pesano, e tanto, gli errori dal dischetto: sono ben 5 soltanto nel 2024 (record negativo nei 5 big campionati europei), 3 decisivi per il punteggio. Biraghi si aggiunge alla lista nera con Bonaventura, Ikoné e Nico. La Roma di De Rossi, meno bella del solito, ma sul pezzo fino all’ultimo, rosicchia un punto al Bologna (che deve andare all’Olimpico) e ora è a distanza di una vittoria. Bravo Daniele a correggersi, meno brava la Fiorentina a buttarsi via. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

