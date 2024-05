Gazzetta avvisa: “Fiorentina sempre in finale! Olympiacos o Aston Villa devono preoccuparsi!”

Fiorentina in finale come l’anno scorso, sperando non finisca come l’anno scorso. Vediamo chi arriva adesso, se Olympiacos o Aston Villa. Sarà sicuramente più forte del Bruges, ma non superiore ai viola che hanno ormai mentalità europea. Grazie al deus ex machina di queste semifinali: Nzola aveva segnato il 3-2 all’andata, qui è entrato e dopo un quarto d’ora s’è preso un rigore firmato dal gelido Beltran. Strepitoso Kouame, dominante in fascia e in difesa Dodo, da vecchi tempi, Milenkovic che ha annullato lo spauracchio Thiago. Sarebbe stato folle vedere questo Bruges in finale. E ora Olympiacos o Aston Villa, saranno loro a doversi preoccupare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

