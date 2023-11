Gazzetta, Arthur non da Fiorentina, troppi i 20 milioni per il riscatto ed i 5 di ingaggio. Tutto rimandato a fine stagione

Quale sarà il futuro di Arthur? L’accordo, così com’é adesso, andrà ridiscusso. E non è soltanto un problema dei 20 milioni fissati per il riscatto, ma ancor più per l’ingaggio del calciatore, intorno ai 5 milioni, che adesso paga in grandissima parte la Juventus. Non sono cifre da Fiorentina e tutto è rimandato a fine stagione, come già annunciato dai diretti interessati. Si dovranno vedere per cercare di capire se ci siano le condizioni economiche necessarie, oltre alla volontà del centrocampista. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

