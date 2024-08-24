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Gazzetta: "Arthur alla Fiorentina? Solo se si riduce l'ingaggio, la Juve può mettere 1 milione"

Il brasiliano ha uno spiccato acume tattico, potrebbe far comodo a Palladino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2024 08:05
Gazzetta: "Arthur alla Fiorentina? Solo se si riduce l'ingaggio, la Juve può mettere 1 milione" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Le parole di Palladino sono state chiare, e non sembra esserci spazio per Arthur, vista la richiesta di un centrocampista di sostanza. Tuttavia il brasiliano è un giocatore con spiccato acume tattico, e potrebbe adattarsi alle sue richieste. Il nodo per la trattativa è sempre quello dei 5 milioni di ingaggio. La Juventus potrebbe pagare un milione, ma il giocatore dovrebbe comunque diminuire il proprio stipendio. In tal caso la formula sarebbe un nuovo prestito, anche se le società devono ancora discutere di un possibile accordo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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