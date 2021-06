Gazzetta, Antognoni vuole un incarico diverso ma la Fiorentina vuole allontanarlo dalla prima squadra 

Antognoni. Le due parti si sono incontrate ieri. E si ritroveranno tra una settimana. Antognoni continuerà il suo percorso in viola solo se gli verrà proposto un incarico diverso da quello scelto per lui dal d.g. Barone. L’idea della Fiorentina è quella di allontanare Antognoni dalla prima squadra. E dire che una figura come lui sarebbe preziosa per aiutare i primi passi di Italiano. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

