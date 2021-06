Gazzetta, Ribery, la Fiorentina ed Italiano hanno deciso di non proporgli un nuovo contratto 

Siamo ai titoli di coda della storia tra la Fiorentina e Franck Ribery. La società viola ha deciso di non proporre un nuovo contratto al campione francese. Una scelta condivisa, naturalmente, con il nuovo tecnico Vincenzo Italiano. Due anni dopo la presentazione con ventimila tifosi al Franchi e la musica di Rocky tutto è pronto per un divorzio che sarà sancito ufficialmente nelle prossime ore. E’ chiaro che Ribery non è più il fenomeno dei tempi del Bayern. Però è anche vero che ci potevano essere le condizioni per andare avanti insieme ancora un anno. Prima di tutto per l’amore per i colori viola che FR7 ha ribadito fino a qualche giorno fa e per la scelta dichiarata dal giocatore di ridursi in maniera importante l’ingaggio, probabilmente della metà. Poi, per precisi motivi tecnici. Ribery è stato fondamentale per la crescita e l’esplosione di Vlahovic, accompagnandolo come se fosse un fratello minore. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, NAZIONE, ANTOGNONI INSODDISFATTO DAL RUOLO PROPOSTO: DECISIONE DEFINITIVA TRA 7 GIORNI