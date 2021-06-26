Gazzetta, Antognoni, lunedì incontro decisivo con la Fiorentina: Barone e Commisso non cambiano idea

Quale futuro per Antognoni? Nazionale pronto ad accoglierlo

Antognoni? L’incontro decisivo è previsto per lunedì. Ma Joe Barone sembra essere molto rigido sulle sue posizioni. E da Rocco Commisso non sono arrivati segnali diversi. Le porte della Nazionale sono sempre parte per una leggenda come Giancarlo e quelle della Fiorentina? Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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