CorSport, Italiano, ultimo tentativo da parte della Fiorentina: servono 4-5 milioni per portarlo a Firenze
Fiorentina, pronto l’ultimo tentativo per Italiano
A cura di Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 10:43
Per Italiano nelle prossime ore si farà un ultimo tentativo. A Spezia è arrivato ieri Platek. Numeri alla mano per portare Italiano a Firenze servono tra i 4 e i 5 milioni di euro: uno per pagare la clausola uno per lo staff, più un ingaggio biennale di 1,2 milioni l’anno. Serviranno altri giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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