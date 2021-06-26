CorSport, Italiano, ultimo tentativo da parte della Fiorentina: servono 4-5 milioni per portarlo a Firenze

Fiorentina, pronto l’ultimo tentativo per Italiano

Per Italiano nelle prossime ore si farà un ultimo tentativo. A Spezia è arrivato ieri Platek. Numeri alla mano per portare Italiano a Firenze servono tra i 4 e i 5 milioni di euro: uno per pagare la clausola uno per lo staff, più un ingaggio biennale di 1,2 milioni l’anno. Serviranno altri giorni. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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