Questa mattina La Gazzetta dello Sport fa domande e risposte su ogni squadra di serie A su questo periodo di stop e su come sarà messa ogni squadra alla ripresa del campionato

Quando è previsto il rientro dei giocatori all’estero? All’estero Ribery, il club deciderà quando sarà certo della ripresa

Chi, tra i giocatori infortunati al momento dello stop, potrebbe recuperare per un ritorno in campo a fine maggio? Ribery, fuori dal 30 novembre, sarebbe tornato a fine marzo, è guarito, ma deve allenarsi con i compagni in maniera più intensa. Koaumè si è rotto il crociato con il Genoa, ma ora potrebbe tornare in pista

Il modulo utilizzato potrebbe cambiare dopo lo stop? No, avanti con il 3-5-2

Quali giocatori potrebbe incidere di più nel finale di stagione? Ribery. E Chiesa sembra nuovamente dentro il progetto viola