Gazzetta: “All-in su Pioli, Thiago Motta lontano. Farioli può continuare ad allenare all’estero”

Stefano Pioli è sempre stato il primo nome per la panchina della Fiorentina, non ci sono mai stati dubbi. I piani B vanno citati ma ormai Thiago Motta e Francesco Farioli, indicati più volte come possibili outsider, sembrano lontani. Lo stesso Farioli potrebbe continuare ad allenare all’estero. I responsabili del mercato viola Daniele Pradè e Roberto Goretti vanno uniti nella direzione Pioli e contano al più presto di avere il sì definitivo per poter poi programmare la Fiorentina che verrà e che non potrà fallire l’ingresso nel tabellone di Conference, dove stavolta non c’è un avversario fuori portata come il Chelsea, vincitore della coppa pochi giorni fa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.